Rakibine Tokat Atan Burak Yılmaz 5 Maç Ceza Aldı

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde oynadıkları Jiangsu Suning maçında çıkan kavgadan dolayı gördüğü kırmızı kartın bedeli belli oldu. Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'a 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

TOKAT ATMIŞTI

Rakibi Li Ang'a tokat atan Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Li'nin Burak'ı sözlü olarak taciz ettiği, oyuncunun davranışlarının 'dinsel ırkçılık' içeriyor olabileceği vurgulanmıştı. Uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li'nin Burak'a "Ancak domuz yersen gol atabilirsin" dediği belirtildi.

Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi'nde 10 maçta 8 gol kaydetti.