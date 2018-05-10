Burak Yılmaz, 16 Maç Ceza Alan Arda Turan'a Destek
Burak Yılmaz, 16 maç men cezası alan Arda Turan'a destek olduğunu gösteren paylaşımda bulundu.
Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan ile ilgili Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.
ARDA TURAN'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ
Burak Yılmaz, 16 maçlık cezanın ardından Arda Turan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek olduğunu gösterdi.
Burak Yılmaz, herhangi bir yazı yazmadan Arda Turan ile olan ir fotoğrafını paylaştı.
İşte Burak Yılmaz'ın Arda Turan paylaşımı:
YORUMLAR (7)
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Ne oldum deyil ne olcam diye bilmek lazim yazik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arda yi günahım kadar sevmem ama ceza çok fazla madem öyle herkese verin adamina göre muamele yapmayın adil olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Malesef Bir insan ancak o kadar duse bilir. Unce insan olmayi ve insanlara saygiyapmayi uretmemisler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hak etmeseydi cezayı almazdıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nerden nereye hey gidi hey heyCevap Yaz Yayından Kaldır