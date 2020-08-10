Burak Yakın kimdir? Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında Burak Yakın var mı? Burak Yakın Beşiktaş'a ne kadar bağışta bulundu? Adının pek duyulmadığı Burak Yakın, dün akşam yaptığı bağış ile adını duyurdu. Bu bağış ile beraber herkesin merak ettiği soru, Burak Yakın kimdir? Burak Yakın serveti ne kadar?

Dün akşam gerçekleşen Beşiktaş için toplanan yardım gecesinde bir isim damga vurdu. Türkiye'nin gizli zenginlerinden olan Burak Yakın, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına destek gecesi bugün düzenlendi. BURAK YAKIN BEŞİKTAŞ' A NE KADAR ÜCRET BAĞIŞLADI Burak Yakın 1903 tane beşiktaş amblemli külçe altın ve 251.1903 TL bağışta bulundu. Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarına bakacak olursak külçe altının gram fiyatı 497,22 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.111,01 liradan işlem görüyor. YÖNETİM LİSTESİNE ALINMADI Kanal D ekranlarında yayınlanan program ile beşiktaş için yüksek gelir elde edildi. Bu gelirde büyük katkısı olan Burak Yakın, Beşiktaş Yönetim Kuruluna aday olmak için talepte bulunmuş ancak, Ahmet Nur Çebi tarafından yönetim listesine alınmamış.