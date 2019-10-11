Burak'tan BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.
Burak, BİK Genel Müdürlüğü'ne atanan Duran'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, kurum faaliyetleri hakkında bilgi vererek Burak'a çalışmalarında başarılar diledi.
Burak, Duran'a Sakarya Barosu logolu tabak hediye etti.