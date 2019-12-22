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Burak'tan Alper'e: "Oyuna gir öyle konuş"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

22.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:24
Burak'tan Alper'e:

'ın golcü oyuncusu , karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Burak yerini Umut'a bıraktı. Bu sırada 'un bir şeyler söylemesine sinirlenen Burak, "Oyuna gir öyle konuş" diyerek Alper'e tepki gösterdi.


Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 85. dakikasında savunmaya yardım etmek için geriye koştuğu bir pozisyonda sakatlanan Burak Yılmaz, kenara işaret ederek değişiklik yapılmasını istedi. Bu pozisyonun ardından dördüncü hakeme de oyundan çıkacağını söyleyen Burak, kaptanlık pazubandını Gökhan Gönül'e verirken, oyuncu değişikliği yapılmadan mücadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi. Umut Nayir'e 'Neden hazırlanmadın' diyen Burak Yılmaz, Umut'un dördüncü hakemi göstermesi üzerine de kenara gelirken hakeme tepki gösterdi. Bu sırada yedek kulübesinde bulunan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un Burak'a bir şeyler söylemesi üzerine Alper'e dönen Burak, "Oyuna gir öyle konuş" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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