Burak Süleyman Bandırmaspor'da
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Burak Süleyman Bandırmaspor'da

Burak Süleyman Bandırmaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transferde Burak Süleyman ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transferde Burak Süleyman ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat - 10 numara oyuncusu Burak Süleyman ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerinde Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve son olarak Göztepe'de forma giyen genç oyuncunun çıktığı 188 maçta 45 kez ağları havalandırdığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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