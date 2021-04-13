Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncuya acil serviste müdahale edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncuya acil serviste müdahale edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sergen'in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Oyuncunun gün içerisinde de halsiz olduğu öğrenildi. Rahatsızlığının sebebi henüz net olmayan Sergen'e koronavirüse yakalanma ihtimaliyle COVID-19 testi yapıldığı bilgisi verildi.

KORONA DEĞİL AKCİĞER ENFEKSİYONU

Burak Sergen'in koronavirüs testlerinin sonucu dün gece açıklandı. Ünlü oyuncunun iki Covid testi de negatif çıktı. Yapılan açıklamada; Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. ' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet