Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen hayatı ve biyografisi!
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Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen hayatı ve biyografisi!

Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen hayatı ve biyografisi nedir? Burak Sergen nereli, mesleği nedir?

Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen hayatı ve biyografisi nedir? Burak Sergen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi. Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

• Halka - 2019 - İlhan Tepeli

• Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

• Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

• Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

• Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

• Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

• Zoraki Başkan - 2009 - Reis

• Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

• Dicle - 2007 - Seyit

• Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

• Köpek - 2005 - Müdür Abbas

• Tam Pansiyon - 2004 - Osman

• Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

• Bulut Bey - 2002 - Kudret

• Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

• Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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