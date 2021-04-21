Burak Sergen entübe edildi
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Burak Sergen entübe edildi

Burak Sergen entübe edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele veren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen entübe edildi.

İdris TİFTİKCİ/  Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele veren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen entübe edildi.

Ünlü oyuncu Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Sergen, entübe edildi. Sergen'in eski eşi, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Işıl Sergen paylaşımında, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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