Burak Sergen'e koronavirüs tanısı kondu

CORONAVİRÜS TANISIhurriyet.com.tr'nin ulaştığı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek " Sağlık durumunda bir değişiklik yok. Koronavirüs testleri hep negatif çıktı ama son olarak akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı kondu.

CORONAVİRÜS TANISI

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek " Sağlık durumunda bir değişiklik yok. Koronavirüs testleri hep negatif çıktı ama son olarak akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı kondu. Bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ

MedYapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz...' denildi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kaynak: Hürriyet