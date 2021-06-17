Burak Sergen'den velayet açıklaması
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Burak Sergen'den velayet açıklaması

Burak Sergen'den velayet açıklaması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu, 3 Haziran'da nişanlısı Nihan Ünsal aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. 

VELAYET DAVASI SONUÇLANDI

Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in oğlu Cansın için açtığı velayet davasını sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM!

Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Sergen şunları söyledi:  

Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz...

Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler...

Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz biraz anlayış rica ediyorum....

Bugün gereksiz gündem olan " Velayet" konusu hakkında bilgilendirme yapmak istedim.

Aslında yüzde 50 bende yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi.

Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur...

Kaynak: Hürriyet

Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
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