Burak projesi nedir? Burak ne demek? Ay'a yolculuk için neden Burak adı tercih edildi? İşte Burak ismi ve kelimesinin anlamı!

Uzay hayali için yıllardır çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapan Türkiye en somut adımı 2017'de fizibilite çalışması tamamlanan Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) ile atmıştı. Son olarak işaret edilen Ay'a yolculuk projesinin adı da BURAK olarak açıklandı. Peki, Burak projesi nedir? Burak ne demek? Neden Burak adı seçildi?

Son günlerde sık sık gündemde olan uzay çalışmalarının hız kazanması ile Ay'a yolculuk için ilk projenin ismi açıklandı. Bu kapsamda vatandaşlar Burak projesi nedir? Burak ne demek? sorularının yanıtlarını merak etti.

BURAK PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu olarak Ay'a gidileceğini açıklamasının ardından gözler yıllardır bu alanda yapılan çalışmalara çevrildi. Mili Uzay Programı, tüm ülkede heyecanla karşılanırken, Türkiye bu hayal için yıllardır çok ciddi çalışma ve yatırımlar yapıyor. Bu çalışmaların en somut örneğini ise 2017 yılında fizibilite çalışması tamamlanan Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) oluşturuyor.

FİZİBİLETE RAPORU 2017'DE TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliği ile hayata geçireceğiz" hedefi için, Burak Projesi'ne hız verilecek. Milli uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin de ilk adımı olan Burak Projesi'nin fizibilite raporu 2017 yılında tamamlandı.

TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması öncelikli hedef olarak yer alıyor.

PROJEYİ DELTAV HAYATA GEÇİRECEK



Yeni Şafak'ın haberine göre Savunma Sanayi Başkanlığı şirketlerinden Uzay Teknolojileri AŞ (DeltaV) ise tüm bu çalışmaları hayata geçiren şirket olacak. DeltaV, 2017 yılından beri ileri uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal roket motoru teknolojilerinin geliştirilmesi, teknoloji gösteriminin yapılması ve ürün haline getirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor.

DÜNYAYLA REKABET EDECEĞİZ

Bu kapsamda roket motorları, motor alt teknolojileri, sonda ve fırlatma sistemleri ile bu sistemler için test ve fırlatma alt yapıları geliştiriliyor. Elde edilecek teknolojiler ve sistemler ile dünyada rekabet edebilir fırlatma sistemleri, kademe itici motorları ve uzayda çalışabilecek motorların geliştirip ürüne dönüştürülmesi sağlanacak.

AY'A YOLCULUK İÇİN NEDEN BURAK ADI SEÇİLDİ? BURAK İSMİNİN DİNİ ANLAMI

Projede 'Burak' adının manevi anlamı yüksek olduğu için seçildiği öğrenildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mirac'a çıkmadan önce Burak isimli semavi bir atla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğunun projeye bu ismin verilmesinde ilham olduğu belirtiliyor.

Temiz, berrak ve saf anlamlarına gelir. HZ. Muhammed'in Miraç Kandili sırasında kullandığı bineğin adının da Burak olduğuna dair dini rivayetler yer alır. Ülkemizde oldukça popüler bir isimdir. Her 500 kişiden birinin, Burak ismini taşıdığını biliyoruz.

BURAK İSMİNİN ÖZELLİKLERİ



En belirgin özelliği, özgüvenidir. Kendini ve isteklerini net bir şekilde ifade eder. Kararlı, istikrarlı ve başarılıdır. Para yönetme konusunda oldukça iyidir. Havalı, kendinden emin yapıları vardır. Aceleci insanları ve sıkıştırılmayı pek sevmez. Rahat, plan program dahilinde yürütülen işler tam olarak ona göredir. Tutulamayan sözleri vermekten de kendine verilmesinden de haz etmez. Çevresine çok duyarlıdır. İnsanlar, hayvanlar ya da canlı cansız her ne varsa, içinde bulunduğu çevreye saygıyla yaklaşır. Örnek alınası bir kişiliktir. İnsanların hayatlarında yol gösterici olmayı çok sever. Toplum kurallarına hemen uyum sağlar, kibar bir yapısı vardır. Grup yönetmek ve liderlik etmek onun işidir. Sorunları fark eder, çözüm yollarını hemen B C planları olarak sunar.