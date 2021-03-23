Burak Özçivit Türkiye'yi tanıtacak
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Burak Özçivit Türkiye'yi tanıtacak

23.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:42
Burak Özçivit Türkiye'yi tanıtacak

Oyuncu, bu yeni işbirliğinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

Oyuncu, bu yeni işbirliğinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Özçivit'in tanıtım filmi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçeceğini belirten Trem Global Genel Müdürü Muhammet Torun, ünlü oyuncunun Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini dünyaya tanıtacağını söyledi. Torun şöyle konuştu: "Burak Özçivit, tıpkı bizim gibi dünyayı hedefliyor. Bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. Şirketimizin vizyonuna ve misyonuna tam uyum sağlıyor. Küreselleşme politikamız kapsamında New York, Toronto, Londra ve Dubai pazarlarına yayılma hedeflerimize hız verdiğimiz bu süreçte etkili bir birliktelik olacak."

Kaynak: Hürriyet

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