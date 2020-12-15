Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı!
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Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı!

15.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:17
Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı!

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi

Yoğun set programına kısa bir mola verdiğini söyleyen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'a, yılbaşı için hediyeleri aldı.

'AİLEME HEDİYE ALMAK İÇİN GELDİM'

Mağazaları tek tek gezen Burak Özçivit, "Setten fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor, bende yakınlarıma ve aileme hediye almak için geldim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:22:08. #1.15#
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