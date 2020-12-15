Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı!

Yoğun set programına kısa bir mola verdiğini söyleyen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'a, yılbaşı için hediyeleri aldı.

'AİLEME HEDİYE ALMAK İÇİN GELDİM'

Mağazaları tek tek gezen Burak Özçivit, "Setten fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor, bende yakınlarıma ve aileme hediye almak için geldim" dedi.





Kaynak: Snob Magazin