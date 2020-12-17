Burak Özçivit'ten yardım kampanyası
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Burak Özçivit'ten yardım kampanyası

17.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:03
Burak Özçivit'ten yardım kampanyası

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.

Kaynak: Hürriyet

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