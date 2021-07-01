Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan alışveriş yorgunu
Oğulları Karan'la birlikte önce Nişantaşı City's AVM'yi, ardından sokaktaki mağazaları dolaşan çift, alışveriş turuna Hünkar Restoran'da mola verdi.
Oğulları Karan'la birlikte önce Nişantaşı City's AVM'yi, ardından sokaktaki mağazaları dolaşan çift, alışveriş turuna Hünkar Restoran'da mola verdi.
2 yaşındaki Karan, yemek sonrası babasının kucağında uyuyakaldı.
Çıkışta görüntülenen çift, pandemi sürecinde sosyalleşmeyi özlediklerini söyledi: "Biraz nefes alalım istedik."
Kaynak: Hürriyet