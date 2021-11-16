Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme... - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hapse mi giriyor? İşte şok eden gelişmenin perde arkası...

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

'HAKARET' İDDİASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

HAPİS ŞOKU!

İddianamede, Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme...

Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme...

Burak Özçivit hapse mi giriyor? Şok gelişme...

Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title