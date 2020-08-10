Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden Karan itirafı Kurulus¸ Osman dizisinin bas¸rol oyuncusu Burak O¨zc¸ivit, es¸i Fahriye Evcen O¨zc¸ivit ile birlikte o¨nceki akşam Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı

Aks¸am saatlerinde geldikleri AVM'de ogˆulları Karan O¨zc¸ivit ic¸in alıs¸veris¸ yapan ikili, ayaku¨stu¨ gazetecilerin sorularını yanıtladı.& ;

Ünlü çift, "Karan her gec¸en gu¨n biraz daha bu¨yu¨yor. Giysileri artık ku¨c¸u¨k gelmeye bas¸ladı. Bu nedenle kısa bir alıs¸veris¸ yapalım istedik. Her s¸ey gayet yolunda gu¨zel gidiyor. Bu su¨rec¸te olabildigˆince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz." açıklamasında bulundular.& ;

Ayrıca fotogˆraf c¸ekilmek isteyen hayranlarını uzaktan da olsa kırmayarak geri c¸evirmeyen mu¨tevazi c¸ift, mesafeli bir s¸ekilde de olsa hayranlarıyla da sohbet edip hatıra fotogˆrafı c¸ektirmeyi ihmal etmedi.





Kaynak: Snob Magazin