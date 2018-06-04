Burak Özçivit Eşi Fahriye Evcen'i Evlilik Yıldönümlerinde Mavi Tura Çıkarıyor
Geçtiğimiz sene Fahriye Evcen ile dünya evine giren Burak Özçivit, evliliklerinin 1'inci yıldönümünde eşini mavi tura çıkarıyor. Oyuncu mavi tur için günlüğü yaklaşık 35 bin TL olan Cobra King adlı guleti kiraladı.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e evliliklerinin birinci yıldönümü için mavi tur sürprizi yaptı.
GÜNLÜĞÜ 35 BİN TL'LİK GULETİ
Çift, evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için 29 Haziran'da 'Mavi Tur'a çıkacak. Özçivit, tur için günlüğü 6 bin 500 Euro (yaklaşık 35 bin TL) olan Cobra King adlı guleti kiraladı.
"MUTLUYUZ, ÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK"
Son dönemde magazin camiasında artış gösteren boşanmalar, ayrılıklar Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini de endişelendirdiği bu yüzden de psikolojik destek almaya başladıkları iddia edilmişti. Ancak çift çıkan haberleri 'gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.
YORUMLAR (16)
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Sahte hayat, sahte gülücüklerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Allah daha çok versin. çok tatlı bi çift çok mutlu olunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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burak dostum satın alsan daha iyiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kıskanmayın. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Adamların 1 günlük tekne masrafı, bizim düğün masrafımıza denk geliyor. Ne güzel israfı sevmeyen milletiz.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır