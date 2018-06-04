Burak Özçivit Eşi Fahriye Evcen'i Evlilik Yıldönümlerinde Mavi Tura Çıkarıyor

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e evliliklerinin birinci yıldönümü için mavi tur sürprizi yaptı.

GÜNLÜĞÜ 35 BİN TL'LİK GULETİ

Çift, evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için 29 Haziran'da 'Mavi Tur'a çıkacak. Özçivit, tur için günlüğü 6 bin 500 Euro (yaklaşık 35 bin TL) olan Cobra King adlı guleti kiraladı.

"MUTLUYUZ, ÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Son dönemde magazin camiasında artış gösteren boşanmalar, ayrılıklar Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini de endişelendirdiği bu yüzden de psikolojik destek almaya başladıkları iddia edilmişti. Ancak çift çıkan haberleri 'gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.