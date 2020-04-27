Burak Özçivit bu yıl da Altınyıldız Classics ile devam edecek
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Burak Özçivit bu yıl da Altınyıldız Classics ile devam edecek

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam edecek.

27.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:57
Burak Özçivit bu yıl da Altınyıldız Classics ile devam edecek

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam edecek.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam edecek. Marka, 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu, Burak Özçivit'in yer aldığı reklam filmi ile tanıttı.

"Başarıyı üstünde taşı" sloganıyla yola çıkan reklam filminde, doğanın enerjisinden ilham alınan tasarımlarla enerjisi yüksek bir sezon geçirileceğine vurgu yapan Burak Özçivit, "Yaz yakında gelecek, yine üzerimizde ince bir gömlekle sahillerde yürüyeceğiz, doğa ile iç içe olacağız" dedi.

En mutlu günler olan düğün derneklerde sevdiklerle yine birlikte olunacağı ve bu mutlu günlerin birlikte kutlanacağı mesajını veren Burak Özçivit, reklam filminde smokin ve yaz koleksiyonundaki yeni tasarımlarla ekranlara çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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