Burak Özçivit'ten proje açıklaması
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Burak Özçivit'ten proje açıklaması

Burak Özçivit'ten proje açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Özçivit, dikkat çeken proje açıkalamasında bulundu. İşte detaylar...

Burak Özçivit, rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktıklarını söylerken, bu dönemi ailesiyle geçireceğini ve bu süreçte herhangi bir proje yapmayacağını açıkladı.

"KARAN GİBİ TARZIMI DEĞİŞTİREYİM Mİ?"

Ayrıca tarz değişikliği ile ilgili soruya esprili bir yanıt veren Burak Özçivit, "Karan gibi tarzımı değiştirmemi mi istiyorsunuz?" diyerek muhabirlere takıldı.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Fahriye Evcen'in yaz ayında çizme giymesi ise çevredekileri şaşırttı.

Burak Özçivit'ten proje açıklaması
Burak Özçivit'ten proje açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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