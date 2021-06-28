Burak Önal; Markalar Youtube'a Reklam Vermeye Odaklanmalı Diyerek Önemli Açıklamalar Yaptı

Sosyal medya kanallarının, günümüzde sıklıkla kullanılması ve dijitalleşmede önemli bir rol oynaması; markaların reklam verme çalışmalarında, bazı sosyal medya kanallarını ön plana çıkartıyor. Crabs Media kurucu ortaklarından Burak Önal; "markalar Youtube'a reklam vermeye odaklanmalı" diyerek, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Youtube'a giriş yapıldığında ne kadar süre video izlendiğinin önemli olduğunu vurgulayan Burak Önal; Youtube kullanıcılarının ortalama 40 dakikasını videoya harcadıklarını söyledi.

Youtube Reklamları Avantajlı

Youtube, her ay 1.5 milyarlık kullanıcı potansiyeline sahip, en önemli sosyal medya kanallarından biridir. Kullanıcılar her gün, mobil cihazlarından ya da masaüstü bilgisayarlarından Youtube girerek, saatlerini geçiriyor.

Crabs Media kurucularından Burak Önal; son iki yılda KOBİ'ler, Youtube'un ayrıcalığını anlamış ve bu platformda reklam vermeye başlamıştır dedi. Aynı zamanda kendi programını da yapabilme şansının bulunduğu Youtube, programlara alınan reklamlarla, herkesin kazanmasına olanak tanıyor.

Potansiyel müşterileri kazanmak, web sitesi trafiğini artırmak, marka bilinirliğini ve kolay erişimi sağlamak için Youtube yayın içi reklamlarının kullanılabileceğinin altını çizen Burak Önal; verilmek istenen mesajların, reklam izleyicilerine kolaylıkla ulaştırılabildiğinin de altını çizdi.

Youtube Reklam Çeşitleriyle Sesinizi Daha Kolay Duyurun

Youtube'da farklı birçok reklam çeşidinin bulunduğunu söyleyen Burak Önal; görüntülü reklam ağında göstermek için video içeriği bulunduğunda 5'er saniyelik aralarla reklamlarınızı verebileceğiniz atlanabilir yayın içi reklamların kullanılabileceğini dile getirdi.

Tek bir reklam olarak sunulan atlanamayan yayın içi reklamların, görüntülü reklam ağında bulunan iş ortağı sitelerde ve uygulamalarında gösterildiğini söyleyen Burak Önal; keşfetmek üzerine reklam vermek isteyenlerin ise video discovery reklamlarının oldukça ideal olduğunun üzerinde durdu.

Discovery reklamlarının ürün ve marka üzerine kurulu olduğu kampanyalarda ve keşif amaçlı reklamlarda uygun olduğunun da altını çizen Burak Önal; hedef kitlenin kısa ve akılda kalmasını sağlayacak bumper reklamlarla marka bilinirliği ve erişiminin artırıldığını söyledi.

Kaynak: Bültenler