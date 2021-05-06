Burak Önal; Google Reklamları Hakkında Bilinmesi Gerekenleri Anlattı

İnsan hayatında önemli bir yer edinen internet, aslında birçok dolandırıcılığa da sahne oluyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Crabs Media ortak kurucularından Burak Önal; Google reklamları hakkında bilinmesi gerekenler konusunda birçok önemli noktaya değindi.

Sponsorlu Reklam Adwords

Google Reklamları olan Adwords, ücretli olarak sunulsa da, Google tarafından ücretsiz olarak verilen bir panel kullanılarak, anahtar kelimelerle, kişilerin belirlediği tutarlarda reklam verilebileceğini söyleyen Burak Önal; "sadece sizin belirleyeceğiniz bakiyeler üzerinden vereceğiniz reklamlar, arama motoru sonuçlarının ilk sayfasında en üstte ya da en altta ve diğer sayfaların yanından reklam ikonuyla gösterilir" dedi.

Aynı zamanda Google; işletmelerin bu reklamları doğru kullanabilmesi için, bazı ücretsiz hizmetler sunar. Bu hizmetlerden bir tanesi telefon destek operasyonudur. Burak Önal; üstüne basa basa "bu hizmet tamamıyla ücretsizdir" diyerek, işletmelerin bu konuda dikkatli olmasını gerektiğini, özellikle dolandırıcılık konusunda dikkatli olunmasını söyledi.

İşletmeler Google Dolandırıcılığına Karşı Uyanık Olmalı

Crabs Media kurucularından olan Burak Önal, internet kullanımında bilinçli olunmasını söylerken; Google üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere karşı, uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle küçük ölçekli işletmelerin, dolandırıcıların ağına çok çabuk düştüğünü dile getirdi. Google üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin "Google haritalar üzerinde yeriniz yanlış, hemen değiştirmek ister misiniz" sözlerine karşılık evet cevabını almakta ve çoğu işletme bu işlemler için, yüksek miktarlarda ücret ödemektedir.

Ancak tüm bu işlemlerin Google tarafından ücretsiz olarak sunulduğunun da altını çizen Burak Önal; büyük firmalardan çok, küçük firmaların bu tuzağa düştüğünü, dolandırıcıların çoğunlukla, küçük ölçekli işletmeleri hedef aldığını da vurguladı.

Burak Önal; "Google haritalardaki adres değişikliği için, işletme hesabının kullanılabileceğini, bu işlemleri, işletme sahiplerinin herhangi bir ücret ödemeden yapabileceğinin altını çizdi. Bu konuda dolandırıcıların ağına düşmek istemeyen işletmelerin, Google hizmetlerini çok iyi bilmeleri, bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler