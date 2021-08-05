Burak Önal - Dijital Pazarlamada Crabs Media Rüzgarı

Pandemi nedeni ile internet sitelerinin daha yoğun hale gelmesi bu alanda reklam faaliyetlerinin de daha fazla olmasına neden oldu. Bu noktada ön plana çıkan bir firma olan Crabs medya dijital reklam ajansı olarak insanların sorunlarına dijital çözümler üreten yerli bir firma olarak uluslararası işbirlikleri ile çalışıyor.

Burak Önal kurucu ortaklığında 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Crabs Media son dönemde başarılı iş ve işlemleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Aynı zamanda dijital pazarlama ürünlerinin pandemi ile daha fazla dikkat çekmesi ile birlikte dijital reklam gelirlerinden payını almak isteyen ajanslar nitelikli çözümler ile alanda rekabeti sağlıyor. Crabs Media gerek yurt içi operasyonları gerekse de yurt dışı operasyonları ile faal olarak 24 farklı ülkede faaliyetlerine devam ediyor.

Crabs Media Ne Tür Hizmetler Sunuyor?

Şirket kurucusu Burak Önal kaptanlığında dijital çözümler üreten Crabs Media, kurumsal bazda ihtiyaç duyulan dijital ürünler oluşturuyor. Markaların dijital ortamda yer alabilmesi, marka değerinin güçlendirilmesi, markaların dijital ortama adapte edilmesi gibi birçok farklı hizmet alanında önemli hizmetler sunan Crabs Media, son dönemde yurt dışı operasyonlarına da ağırlık veriyor.

Şirket faaliyetleri kapsamında marka değerleme çalışmaları, müşteri portföyünün analiz edilmesi, hedef kitleye uygun dijital ortamların tasarlanması gibi birbirinden farklı dijital çözümleri ile ön plana çıkıyor. Hizmetleri ile birçok kurumun dijital hikayelerine yön veren Crabs Media aynı zamanda dijital çözüm arayan müşterilerin farklı beklentilerini karşılayan hizmetler veriyor.

Ülkemizde ve dünyada pandemi nedeni ile artan internet çözümleri ile birlikte dijitalleşme bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Firmaların dijital sorunlarının ortadan kaldırılması ve markaların dijital ortamda varlığını sürdürebilmesi için hizmet sunan Crabs Media büyümesine devam ediyor.

Dünya Çapında Dijital Çözümler

Diğer dijital platform ve ürün hizmeti sunan firmaların aksine Crabs Media yurt dışı büyüme olanaklarına da ağırlık veriyor. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen ya da yurtdışına açılmak isteyen firmaların dijital çözüm beklentilerinin karşılanması noktasında Crabs Media uluslararası ortamı tanıyan bir firma olarak müşterilerine yetkin hizmetler sunuyor. Pandemi boyunca dijital ortama aktarılan yatırımların katlanarak arttığını ifade eden Burak Önal bu aşamada müşterilerin başarılı bir çözüm ortağı olmayı sürdüklerini ifade ediyor.

Dijital yatırımların katlanarak artması Crabs Media ailesinin de büyümesine neden olmuş. 2020 yılı boyunca tam 3 kat büyüme gösteren Crabs Media uluslararası bir firma olmaya devam ediyor. Pandemi nedeni ile ortaya çıkan internet çözümlerinin etkin bir şekilde sergilenmesi noktasında Crabs Media çözümleri ön plana çıkıyor.

Web Sitelerinin Performansı Önem Taşıyor

Dijital çözümler aşamasında web sitelerinin başarıları önem arz ediyor. Bu nedenle de web sitelerinin değişen internet ortamlarına adapte olması önemli hale geliyor. Özellikle Google arama motorunda yapılan algoritma değişikliklerine uyumlu web sitelerinin oluşturulması bulunabilirlik açısından gerekli hale gelmiş durumda. Web sitelerinin müşteriye ulaşması noktasında artık birincil kaynak olarak görülen arama motorları zaman zaman algoritmalarında değişikliğe gidiyorlar.

Değişen algoritmaların web sitelerini etkilemesi nedeni ile her dönem yeni çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Gerek web sitelerinin hız skorlarının yükseltilmesi gerekse de performans skor güncellemelerinin yapılması gibi detaylar ile birlikte insanların internet sitelerinden daha yüksek verim elde edebilmesi sağlanmış oluyor. Crabs Media bu aşamada düşük skor puanları bulunan internet sitelerinin gereken bir şekilde geliştirilmesi ve arama motorlarına uyumlu hale getirilmesi için nitelikli dijital çözümler sunuyor.

İhracat İçin Dijital Pazarlama Çözümleri

Ülkemizde son dönemde ihracat oranlarında ciddi bir artış ortaya konuluyor. Bu aynı zamanda pandeminin sonrasında artan ihtiyaçlardan kaynaklanıyor.Artan ihtiyaçların karşılanması noktasında ihracatçılar dijital çözümlere yönelmiş durumda.

İhracat yapan firmaların ürünlerini daha çok kişiye ulaştırma noktasında dijital çözümleri Crabs Media ailesi edinmek oldukça basit bir hal alıyor. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri temini noktasında özellikle son zamanlarda pazarların çeşitlenmesi ve daha fazla müşteriye hitap eden çözümler için dijital reklam ürünleri dikkat çekiyor.

Ülkemizde yurt içi çözümlerin temini noktasında da yine dijital ürünler gereklidir. Dünya üzerinde 5 milyara yakın bir nüfus aktif olarak internet kullanırken ülkemizde ise 2020 yılı ile birlikte nüfusun yüzde 80'lik bir kesiminin internet kullanıyor olması dijital ürün ve hizmetlerin daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Özellikle genç nüfusun hem oran olarak hem etkinlik olarak interneti daha fazla kullanıyor olması insanların bu konuda beklentilerini karşılayan çözümler arasında yer alıyor.

Dijital Ürün ve Pazarlama

Dijital ürünlerin pazarlama anlamında da önemli katkıları bulunuyor. Örneğin insanlar televizyon reklamlarından ziyade dijital reklamlara daha fazla maruz kalıyorlar. Bu nedenle reklam sektörünün de dijital işlemlere daha fazla ağırlık vermesi kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dijital reklamlar getiri olarak firmalara avantajlar sağlıyor. Firmalar e ticaret sayesinde daha hızlı satış ve yurt dışına açılma süreçlerini yaşayabiliyor.

Ürüne ulaşım ya da müşteriye ulaşım anlamında çok önemli hale gelen internet olanakları dijital ürün ve pazarlama teknikleri ile birlikte firmaların kendilerini daha fazla ifade etmesine imkân tanıyor. Dijital reklamların nitelikli bir şekilde temini noktasında yerli ve yabancı iş ortakları ile dikkat çeken Crabs Media kurumsal bir firma olarak hizmet veriyor.

Kurumsal Olarak İnternette Var Olmak

Kurumsal olarak internette var olmak artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu nedenden dolayı kurumsal birçok firma internet ortamında fiziki dünyada olduğu gibi yer almaya çalışıyor. Kurumsal hizmetlerin ve marka değerinin dijital ürün ve hizmetler ile internet ortamına taşınması ile birlikte daha fazla müşteriye daha etkin hizmetlerin sunumu da mümkün oluyor. Marka değerinin dijital araçlar ile geliştirilmesi ile birlikte kurumsal hizmetlerin temini de mümkün oluyor.

Bu aşamada Crabs Media yaratıcı çözümler sunarak insanların ihtiyaç duyduğu dijitalleşme sorunlarını karşılamış oluyor. Pandemi nedeni ile kat be kat büyüyen ve sadece ülkemizde değil dünya çapında bilinen bir organizasyon haline gelen Crabs Media yerli ve uluslararası çözüm ortakları ile birlikte dijital dönüşüme yönelik iş ve işlemleri yerine getiriyor.

Dijital Pazarlamada Yeni Yönelimler

Gerek arama motorlarında yaşanan değişimler gerekse de dijital pazarlama kanallarında ortaya çıkan çeşitlilik insanların ve işletmelerin dijital çözümleri temini noktasında önemli hale geliyor. Özellikle son zamanlarda dijital pazarlama ürünlerinin niteliklerinin değişimi ile birlikte insanların bu konuda beklentilerini karşılayan firma çözümleri için dijital ve yerli firmalardan birisi olarak Crabs Media sizlere özel çözüm ortaklıkları ile dijital dünyaya adapte olabilmenize imkân tanıyor.

Kurumsal ve bireysel çözüm ortaklıkları ve dijital ortamın avantajlarının firma bazlı sağlanabilmesi noktasında ön plana çıkan Crabs Media gerek dijital pazarlama gerekse de SEO hizmet ve avantajlarının sunulması aşamasında dikkat çekiyor.

Ürünlerin ve hizmetlerin yurt dışına anlatılması aşamasında dikkat çeken bir firma olarak Crabs Media çözümlerinden yararlanmak için bu firma hizmetlerini güvenle temin etmek mümkün. Yurt dışı operasyonların dijital ortamda sürdürülebilirliği açısından Crabs Media dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler