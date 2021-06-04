Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında
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Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında

Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında
Demirören Haber Ajansı / Aytekin Kalender - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e çıkma fırsatını play-off finalinde Kocaelispor'a mağlup olarak kaçıran Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un sol stoperi Burak Öksüz'ün, yeniden Çaykur Rizespor'un radarına girdiği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'e çıkma fırsatını play-off finalinde Kocaelispor'a mağlup olarak kaçıran Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un sol stoperi Burak Öksüz'ün, yeniden Çaykur Rizespor'un radarına girdiği öğrenildi.

Sezon başında Sakaryaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Burak Öksüz, 2020-2021 sezonunda 37 maça çıktı, 3 gol kaydetti, 1 asist yaptı. Oynadığı futbolla dikkat çeken Öksüz, Süper Lig takımlarının radarına girdi. Geçen sezon memleketinin temsilcisi Çaykur Rizespor ile de ismi anılan Burak Öksüz'ün yeniden Karadeniz ekibinin transfer listesine alındığı öğrenildi. Oynadığı takımlarda 53 numaralı formayı tercih eden Burak'ın da Rize'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Daha önce Osmanlıspor, Ankaragücü, Ankara Demir, 24 Erzincanspor'da top koşturan Burak Öksüz'ün Sakaryaspor ile bir yıllık olan sözleşmesi sona erdi.

Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında
Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında
Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında
Burak Öksüz, Süper Lig kulüplerinin radarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin Kalender

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