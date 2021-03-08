SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi
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SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi

08.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:13

Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyiİSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumi hakkında bilgiler veren, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."

SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi
SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi
SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi
SPOR Burak Kunduracıoğlu: Pelkas'ın sağlık durumu iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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