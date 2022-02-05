Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Altyapı Koordinatörü Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe HDI Sigorta Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Onur Başar, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İdari Menajeri Ogün Karataş, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.