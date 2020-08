Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak BAYBURT / DHATFF 2. Lig'de ikinci yılını yaşayacak olan Bayburt Özel İdarespor, maddi imkansızlık nedeniyle elindeki mevcut oyuncuları serbest bırakmak zorunda kalmıştı.

TFF 2. Lig'de ikinci yılını yaşayacak olan Bayburt Özel İdarespor, maddi imkansızlık nedeniyle elindeki mevcut oyuncuları serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Yeni bir takım oluşturma çalışmalarını sürdüren Bayburt Özel İdarespor yönetimi, teknik direktörlüğe Ali Nail Durmuş'u getirip, şu ana kadar da 17 yeni futbolcu ile anlaşma sağladı. Yeni sezon hazırlıklarını kendi evinde sürdüren Bayburt Özel İdarespor'da geçen sezonki kadrodan takımda kalan tek oyuncu olan Bayburtlu kaleci Burak Karabacak, yeni sezonla ilgili hazırlıklarını ve hedeflerini değerlendirdi.

İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

Sporlig dergisinden Selahattin Ekrekli'ye konuşan Karabacak, "Şu an her şey çok iyi gidiyor. Kazasız belasız, sakatlıksız bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu sezon inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak Bayburt'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu sezon büyük hedeflerim var. Oynayıp, memleketime ve takımıma en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Nasip olursa iyi bir sezon başlangıcı yapıp, kazasız, sakatlıksız güzel anılar bırakarak iyi bir yerde sezonu tamamlamayı hedefliyorum" dedi."BAYBURTSPOR HER ZAMAN HEDEFİ OLAN BİR TAKIMDIR"Tecrübeli kaleci sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayburtspor, bu liglerde her zaman hedefi olan bir takımdır. Evet bu sene yeniden kurulmuş bir takım var. Takımın en eski oyuncusu benim. Hiç bir oyuncu birbirini tanımıyor. Kenetlenip, iyi bir aile ortamı kurup, güzel bir bütünlük sağlayarak sezonu iyi bir yerde bitirmeyi düşünüyoruz. 3'üncü Lig'de oynadığımız dönemde de sıfırdan kurulmuş bir takım vardı. Hiç bir oyuncu birbirini tanımıyordu. O dönemde iyi bir kenetlenme örneği gösterdik. İyi bir bütünlük sağladık. Herkes birbirine yardımcı oldu. Omuz verdi, destek oldu. Eksiklerimizi kapattık. Biz o dönemde şampiyonluk hedefi olan bir takım değildik. Omuz omuza verince tüm zorlukların üstesinden geldik. Ligi 22 hafta namağlup lider götürdük. Sezon sonu da ipi göğüsleyen taraf biz olduk. Bu sezon da hedefe yürüyen bir takım olacağız. Bu sezon bizden beklenti belki pek fazla değil ama bu beklentileri yükseltmek bizim elimizde."

