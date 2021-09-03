Burak Kapacak lisans çıktı mı?

Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenilmişti. Bu kapsamda araştırılan başlıklardan biri de "Burak Kapacak lisans çıktı mı?" sorusunun yanıtı oldu.

Burak Kapacak lisans çıktı mı? sorusunun yanıtı futbol dünyasında merak edilen konuların arasında yer alıyor. Fenerbahçe 'de yeni transferlerden Burak Kapacak'ın lisansı 3 hafta geçmesine rağmen çıkmadı. Genç futbolcu Altay maçının kadrosunda da yer almamıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BURAK KAPACAK LİSANS ÇIKTI MI?

Bursaspor'un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile öne çıkan kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair detaylar açıklanmıştı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, üç hafta önce Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. Ancak Burak Kapacak'ın henüz lisansı çıkmadı.