Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında, nereli? Burak Kapacak biyografisi!
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istemesiyle Burak Kapacak ismi araştırılıyor. Bursaspor'da oynayan genç futbolcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında, nereli? Burak Kapacak mesleği nedir? Burak Kapacak hayatı ve biyografisi nedir?
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istemesiyle Burak Kapacak ismi araştırılıyor. Bursaspor'da oynayan genç futbolcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında, nereli? Burak Kapacak mesleği nedir? Burak Kapacak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
BURAK KAPACAK KİMDİR?
Burak Kapacak 8 Aralık 199 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine doğdu.
Burak Kapacak'ın yeşil sahalarda oynadığı mevki sol kanattır. Burak Kapacak, futbol kariyerine 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başladı.
6 Eylül 2020 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer oldu.
11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Burak Kapacak. 1. Lig takımlarından Bursaspor'da 7 numaralı formasıyla top koşturmaktadır. (6 Temmuz 2021)
Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Burak Kapacak bekârdır. (6 Temmuz 2021)