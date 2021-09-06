Burak Kapacak'ın lisansı çıktı
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Burak Kapacak'ın lisansı çıktı

Burak Kapacak'ın lisansı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı.

Yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. Sarı-lacivertlilere katıldığı günden itibaren takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kapacak'ın lisansı, bugün itibariyle TFF'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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