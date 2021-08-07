Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan 21 yaşındaki Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Ülker Stadyumu'nu gezdi. Kapacak yaptığı açıklamada, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.(FOOTĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı