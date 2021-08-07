Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum
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Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum

Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan 21 yaşındaki Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Ülker Stadyumu'nu gezdi. Kapacak yaptığı açıklamada, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.(FOOTĞRAFLI)


Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum
Burak Kapacak: Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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