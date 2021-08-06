Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye doğru

Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlı kulüpten iki gün önce özel izin alarak İstanbul'a giden 22 yaşındaki futbolcu, Fransa'nın Bordeaux ekibiyle de görüşüyordu. Ancak Bursaspor Kulübü'nün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak Kapacak'la ilgili resmi açıklamanın her an yapılması bekleniyor.

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı