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Burak Kapacak'a kancayı taktılar

beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Burak Kapacak'a kancayı taktılar
18.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:15

beyazlı kulübün kapısını çaldı. Ancak Bursaspor yönetimi korona virüs sürecinde oyuncunun düşük bedelle satılacağı ihtimali bulunduğu için transfere sıcak bakmıyor.

Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak, oynadığı futbolla kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Antrenman performansı ile de hocalarının gözüne giren genç yeteneği bir çok kulüp transfer edebilmek için Bursaspor'un kapısını çalmaya başladı.

Bursaspor'dan geçtiğimiz yıl bir çok genç oyuncuyu kadrosuna katan Başakşehir'in Burak Kapacak'ta ısrarcı olduğu öğrenildi. Menajer vasıtasıyla haber gönderen İstanbul ekibi, Burak Kapacak'ın fiyatını sordu.

Le Havre hamlesi

Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen de Burak Kapacak'a kancayı taktı. Bursaspor'un bir başka genç oyuncusu Ramazan Keskin ile ısrarla ilgilenen Paul Le Guen'in Fransa'da çalıştırdığı Le Havre kulübü, listeye Burak Kapacak ve Ali Akman'ı da ekledi. Yine eski Bursasporlular Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre kulübü yetkilileri Burak Kapacak, Ali Akman ve Ramazan Keskin için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Fenerbahçe'ye gol attı, radara girdi

Bir başka İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin de Burak Kapacak için haber gönderdiği öğrenildi. Sezon başında Bursa'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe'ye gol atan Burak Kapacak, sarı-lacıvertli kulübün radarına girdi. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığı ile Bursaspor kulübüne haber gönderdiği ifade edildi.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un da Burak Kapacak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bordo-mavili takımın Burak Kapacak ile nabız yokladığı belirtildi.

Bursaspor kulübünün tutumu nasıl olacak

Öte yandan genç oyuncular için kulüplerin sıraya girmesi üzerine Bursaspor yönetimi de kendi arasında mini bir zirve gerçekleştirdi. Bursaspor kulübü, korona virüs sürecinde gelen tekliflerin düşük olacağını tahmin ediyor. Özellikle, teklif yapan kulüplerin bu süreci fırsata çevirmek istedikleri, oyuncunun değerini düşürmek istedikleri konusunda Bursaspor yönetimi hem fikir oldu. Bursaspor kulübünün hedefinin ise değerinin altında teklif gelmesi durumunda, Burak Kapacak'ı bir sezon daha takımda tutmak olduğu ifade edildi.

Bu sezon 15 maçta forma giyen genç oyuncu 7 asist ile, ligin en çok asist yapan oyuncuları arasında yer alıyor. Sezon başında Bursaspor ile masaya oturan Burak Kapacak, 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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