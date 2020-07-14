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Burak Kalfa, ödülünü Işık'tan aldı

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan el dezenfekte aracını üreten ve bu ürün ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık tarafından ödüle layık görülen Kalfa AR-GE Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, çalışmalarına İzmir'de hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Burak Kalfa, ödülünü Işık'tan aldı
14.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:15

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan el dezenfekte aracını üreten ve bu ürün ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık tarafından ödüle layık görülen Kalfa AR-GE Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, çalışmalarına İzmir'de hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Sanayi ve üretim dalında yaşamı kolaylaştıracak projeler geliştiren Kalfa AR-GE, İzmir'de de büyümeye devam ediyor. Sektörde hızla yükselen el dezenfekte aracı, Covid-19 pandemi kapmasında günlük hayatın vazgeçilmez ürünü haline geldi. Patentini aldıktan sonra seri üretime geçilen el dezenfekte aracı ile çok sayıda ödül alan Kalfa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, "Biz insan odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz. El dezenfekte aracı ile İstanbul İnternational İnventions Fair Buluş Fuarı'nda ödüle layık görüldük. Aynı zamanda ödülümüzü Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık'ın elinden aldık. Bu bize gurur veriyor. Bir Türk firması olarak üretime devam edeceğiz" dedi. Ürünlerini aynı zamanda yurt dışına da ihraç eden Kalfa, geçen yıl Afrika'da yaşayan Müslümanları da unutmayarak onlar için bir su kuyusu açtırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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