Burak Işıklar: "Manisaspor eski günlerine dönecektir"
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Burak Işıklar: "Manisaspor eski günlerine dönecektir"

17.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:21
Burak Işıklar:

Manisaspor Kulüp Genel Sekreteri Burak Işıklar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Manisaspor Kulüp Genel Sekreteri Burak Işıklar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Işıklar Manisaspor'un yeterli desteği bulamamasına rağmen eski günlerine geri döneceğine olan inancını anlattı.

Manisaspor Genel Sekreteri Burak Işıklar yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne genç ve dinamik yönetim kurulumuz ile kısıtlı imkanlarla Manisaspor'u yaşatma gayreti içerisindeyiz. Bu zaman sürecinde çeşitli iftira ve engellemelere maruz kaldık. Fakat bunlar bizi yolumuzdan döndüremedi. Bu zamana kadar kısıtlı ancak bir o kadar değerli destekçilerimizin yardımları ve taraftarlarımızın desteği ile tesis sorunlarını, alt yapının aktif hale gelmesini, yeni branşların kurulmasını ve transfer yasağı sıkıntılarını bir tescil dönemi de olsa çözerek Manisaspor'u ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirdik. Bu faaliyetler yapılırken beklediğimiz ve Manisaspor'umuzun hak ettiği desteği alamadığını görmekteyiz. Destek alamadığımız gibi sosyal medya üzerinden kulübümüzü yıpratan haberler yayınlandığını görüyoruz. Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmayan, ciddiyetten uzak ve mesnetsiz olmakla birlikte kulübümüze zarar veren açıklamalardır. Kulübümüze destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Ancak kulübü satacağımız yönündeki söylemleri de sadece gülerek izliyoruz. Biz ilk günden beri Manisa'da bulunan ve Manisaspor'umuza sevgi duyan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyoruz." dedi.

"Gelecek için umut veriyor"

Dünya üzerinde yaşanan pandemi sebebi ile herkesin ve her kurumun yaşadığı maddi sıkıntıları kulüp olarak kendilerinin de yaşadıklarını anlatan Işıklar, "Personelimiz, futbolcularımız ve hocalarımız bu noktada çok büyük fedakarlık gösteriyorlar. Takımımız son haftalarda oynadığı güzel oyun ve aldığı puanlar ile gelecek için umut veriyor. Manisaspor yakın zamanda gerçek Manisalıların desteği ve iyi niyetle çalışan yönetiminizin çaba ve gayretleri ile eski günlerine dönecektir. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi: İnananlar asla kaybetmezler. İnancını kaybetme!" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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