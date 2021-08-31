Burak Hatay'ın acı günü
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Burak Hatay'ın acı günü

Burak Hatay'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İHA Spor Servisi Gece Sorumlusu Burak Hatay'ın babası Remzi Hatay hakkın rahmetine kavuştu.

İHA Spor Servisi Gece Sorumlusu Burak Hatay'ın babası Remzi Hatay hakkın rahmetine kavuştu.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Gece Sorumlusu Burak Hatay'ın babası Remzi Hatay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakiben Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İHA Spor Servisi olarak Remzi Hatay'a Allah'tan rahmet, arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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