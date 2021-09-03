Burak Güngör kimdir? Voleybol oyuncusu Baturalp Burak Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Burak Güngör kimdir? Voleybol oyuncusu Baturalp Burak Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Burak Güngör kimdir? Voleybol oyuncusu Baturalp Burak Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Burak Güngör geliyor. Peki, Burak Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Burak Güngör'ün boyu kaç? Burak Güngör kaç yaşında? Burak Güngör nereli? Burak Güngör aslen nereli? Burak Güngör hangi bölgede oynuyor? Burak Güngör evli mi? Burak Güngör sevgilisi kimdir? Burak Güngör doğum tarihi kaç? Burak Güngör'ün İnstagram hesabı nedir?

BURAK GÜNGÖR KİMDİR?

Baturalp Burak Güngör (28 Temmuz 1993 doğumlu), Türk erkek voleybolcu. Türkiye erkek voleybol milli takımının bir parçasıdır. Kulüp seviyesinde Arkas Spor'da oynuyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Burak Güngör doğum tarihi : 28 Temmuz 1993

Burak Güngör kaç yaşında : 28 yaşında

Baturalp Burak Güngör 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmıştır. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Burak Güngör'ün İnstagram hesabına "@burakgungor5" adresinden ulaşabilirsiniz. İnstagram'da toplamda 6900 takipçisi vardır.

Burak Güngör istatistikleri:

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Doğum Tarihi: 28/07/1993

Kilo:85 kg

Boy:190 cm

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Burak Güngör kimdir? Voleybol oyuncusu Baturalp Burak Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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