Burak Evren, Wesley Sneijder ile Aynı Reklam Filminde Oynadı.
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Burak Evren, Wesley Sneijder ile Aynı Reklam Filminde Oynadı.

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Burak Evren, Wesley Sneijder ile Aynı Reklam Filminde Oynadı.

Türkiye'de bir çok projede yer alan ve sonrasında Amsterdam'a yerleşen Türk fotoğrafçı Burak Evren, dünyaca ünlü Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder ile Türk şirketinin reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Daha önce bir çok yerli yabancı dünyaca ünlü isimi fotoğraflayan ve uluslararası bir çok firma ile çalışan Burak Evren, bu sefer Wesley Sneijder ile başrol oynadığı reklam'da oyunculuğa ilk adımı atarak hızlı bir giriş yaptı.

Burak Evren yaptığı açıklamada; çok eğlenceli bir çekim olduğunu Wesley Sneijder ile tanışmak birlikte rol almak gurur verici olduğunu, bu projede emeği geçen menajer, yapımcı arkadaşı Sezer Özdemir'e teşekkür ederek, rol arkadaşı Senem Yelkenci ile enerji iletişim uyumdan dolayı güzel bir iş çıkardıklarını söyledi ve çekim ekip ve firma çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Daha öncede oyunculuk teklifleri alan başarılı fotoğrafçı, doğru proje için beklediklerini bu proje ile istedikleri çıkışı yakalayıp diğer teklifleri değerlendireceklerini açıkladı.

Kaynak: Bültenler

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