Burak Elmas: "Yeni sezon planlaması Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır"
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Burak Elmas: "Yeni sezon planlaması Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır"

Burak Elmas: 'Yeni sezon planlaması Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından sarı-kırmızılıların başkan adayı Burak Elmas sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamalarına cevap veren Elmas, "Mustafa Cengiz, 1 Haziran 2021 itibarı ile Fatih Terim ile çalışmayacağını, ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini açıkladı. 1 Haziran'dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz taktirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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