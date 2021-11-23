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Burak Elmas: Tüm kulüp başkanlarının bu görüşmeden haberi var

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Burak Elmas: Tüm kulüp başkanlarının bu görüşmeden haberi var

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil. Umuyorum onların da pozitif iradesi olur.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil. Umuyorum onların da pozitif iradesi olur. Ciddi problemlerin çözümlerini acil bulabiliriz. Bazıları vakitleri olmadığını yoksa seve seve katılacaklarını söylediler. Ama ben buradan çıktıktan sonra başta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere bütün başkanlarımıza görüşmemizin detaylarını ileteceğim" dedi.

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapacağı görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu ile açık bir konuşma yapacaklarını ifade eden Burak Elmas, "Nihat Başkan hemen bize dönüş yaptı. Randevuyu verdi. Sayın başkan ile federasyon tarafından kimler olacak bilmiyorum, biz ikinci başkanımız Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyemiz Elif Uzuner ile beraber geldik. Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce de tüm kulüp başkanlarımıza buraya geldiğimizi haber verdik. Kendilerinin de katılmasını arzu ettiğimizi paylaştık. Çok açık bir toplantı yapacağız. Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil. Umuyorum onların da pozitif iradesi olur. Ciddi problemlerin çözümlerini acil bulabiliriz. Bazıları vakitleri olmadığını yoksa seve seve katılacaklarını söylediler. Ama ben buradan çıktıktan sonra başta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere bütün başkanlarımıza görüşmemizin detaylarını ileteceğim. Şeffaf bir görüşme olmasını arzu ediyorum. Toplantıdan sonra gerekli bir bilgiyi veririz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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