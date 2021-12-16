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Burak Elmas'tan Rezan Epözdemir'in istifasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Burak Elmas'tan Rezan Epözdemir'in istifasıyla ilgili açıklama Açıklaması
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini kaydetti.

Rezan Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür eden Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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