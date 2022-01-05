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Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır." - İSTANBUL

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