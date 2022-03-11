Burak Elmas'tan Barcelona, Beşiktaş ve MHK açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Erteleme konusunda Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı"

"Bu beraberlik biz İstanbul'da tur atlarsak değerli"

"Bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alması meselesidir"

"Son 10 hafta ciddi anlamda spekülasyonlara sebep verebilecek bir karar alındı"

SERHAN TÜRK/ BARSELONA/ İSPANYA,- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçıyla ilgili, "Bu beraberliği çok büyütmeye gerek. Bu beraberlik biz İstanbul'da tur atlarsak değerli. Onun için bu disiplinle devam edip, iyi bir sonuçla çeyrek finale çıkmayı hak etmemiz lazım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barselona Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Biz bir açıklama yaptık. Bu hakemlerle ilgili bizim en başından beri Galatasaray olarak, hakemlerin isimleriyle değil, sistemin işleyişi ve şeffaflığı ve değerlendirme kriterleriyle ilgili sorunumuz var. Eğer siz bu sistemi şeffaf çalışır bir hale getirmezseniz, hakemliğe devam etmeyecek isimlerin neden devam etmediklerinin sebeplerini net olarak ortaya koyamazsınız aynı kaos devam eder. Nitekim öyle oldu. Biz bunu sezon başından beri söyledik. Sezon başında ben bu konunun halledilmemesi halinde yeni bir kaos sezonunun başlayacağını söylemiştim. Maalesef o günkü çağrımız cevap bulmadı. Hakikaten bir kaos sezonu gerçekleşiyoruz. Açıkçası kalan hakemler neden kaldı ' Gidenlerin gitmesine neden karar verildi ' Gözlemciler ilgili kararlar hangi kriterlere göre verildi bunları bilmiyoruz. Son 10 hafta ciddi anlamda spekülasyonlara sebep verebilecek bir karar alındı. Keşke zamanlaması devre arası ya da sezon sonu olsaydı. Niye bu kadar acele edildi bilmiyorum. Bizim biliyorsunuz Elit Lig'deki U19 maçımıza hakemin geç atanması sebebiyle, maç geç başladı. MHK'de de bu sebeple bir kaos yaşandığını görüyoruz. Bugün başka bir kulübün maçına atanan hakemin değişmesi gibi konular da var. Biz bu işin kişiler etrafında değil, şeffaf, hiçbir takımı gözetmeden, TFF içinde ya da dışardan Türkiye futbolu üstünde bir güç gösterisi yapmadan, son derece şeffaf, sadece Türk futbolunun ve kulüplerin lehine olarak çözülmesini istiyoruz. Görünen o ki bu alınan karar öyle olmadı. En azından sonuçları öyle gözükmüyor. Dediğim gibi istediğimiz bir değişim ama değişim bu değil. Biz istediğimiz sistem değişikliğinin tüm takımlar adına şeffaflığın, adaletin savunucusu olmaya, bunu arzu, talep etmeye devam edeceğiz. Türk futbolunda maalesef son zamanlarda özellikle dışardan, hatta bazı kulüplerin bir arada daha güçlü olduğunu göstermeye ihtiyaçları olduğunu, bununla ilgili birtakım baskılar yaptıklarını, birtakım değişiklikler istediklerini görüyoruz. Bu Türk futboluna fayda etmez. Kimsenin güçlü olduğu değil, toplu olarak kulüplerin güçlü olduğunu, Türk futbolunun güçlü olduğu bir sisteme ihtiyacı var. Zaten birkaç kulübün güç gösterisi yapması sonucu Türk futbolu buraya geldi. Geldiğimiz noktadan ileriye de geçmiş alışkanlıklarla gidemeyeceğimizi biliyoruz."