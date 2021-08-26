Burak Elmas: "Savunma yapmayı zül addederim"
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Burak Elmas: "Savunma yapmayı zül addederim"

Burak Elmas: 'Savunma yapmayı zül addederim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığının tüm futbol paydaşlarının malumu olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukun önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığının tüm futbol paydaşlarının malumu olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukun önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur. Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabitti. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukun önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve bizleri yıldırmaz. Bugün odluğu gibi gelecekte de doğruları söylemeye, sporun bütün paydaşlar adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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