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Burak Elmas, Rezan Epözdemir ve Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Burak Elmas, Rezan Epözdemir ve Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbideki hakareti nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Rezan Epözdemir'in aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi sebepleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Fatih Terim'in de aynı müsabakadaki hakareti ve tedbire uymaması nedenleriyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın ise derbideki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler sebepleriyle disipline gönderildiği duyuruldu.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük futbolcuları Lucas Biglia ve Vegar Eggen Hedenstad'ın yanı sıra Göztepe antrenörü Bülent Yaşar Esen'in, PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.?

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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