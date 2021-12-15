Burak Elmas: Oyun adil oynandığında Galatasaray kazanacaktır

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, " Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Sahada verilen emek kendi makam ve mevkilerinden başka bir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine alet edinmek isteniyor" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün basına kapalı olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası ile ilgili dün İstinaf Mahkemesi'nin aldığı karara değinen Elmas, "Kulübümüz mülkiyetinde bulunan Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkemede lehimize sonuçlanan tahliye karara verilen davada, karşı tarafın yapmış olduğu istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Adamızın bu önemli davasının takibinde hizmet eden merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu başta olmak üzere daha sonra da istinaf aşamasına bu davayı takip eden başkan yardımcımız sayın Rezan Epözdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, bundan daha da önemlisi fedakarca iki yönetim döneminde de bu davanın peşinde koşturan ve sonuçları alan hukuk müşavirliğimizin avukatlarına huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim. Henüz bunun Yargıtay süreci var, henüz süreç sonuçlanmadı ama o süreci de yakından takip ederek hakkımız olan adamızı tekrar geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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