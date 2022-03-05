Burak Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışına katıldı

KONYA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışında sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Elmas, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kente geldi.

Selçuklu ilçesinde faaliyetine başlayacak olan derneğin açılışına katılan başkan Elmas'ı, kentteki taraftarlar meşale yakarak karşıladı.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektiren Elmas, derneği gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Elmas, kurdele kesim töreninde yaptığı açıklamada, katılan herkese teşekkür etti.

Derneğin tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Elmas, "Bu derneğimiz inşallah Konya'dan güzel bir sonuçla ayrılmamıza vesile, uğurlu bir mekanımız olur. Galatasaray ailesine hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılışa, dernek başkanı Cihat Poçan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.