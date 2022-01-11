Burak Elmas: Kişilerin değil, Galatasaray'ın sistemini oluşturmak istedik

"Galatasaray için en doğru olan kararı vermeye çalışıyorum"

"Fatih hoca çok iyi bir Galatasaraylı"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının soruların yanıtladı. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı ve takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent hakkında Elmas, "Torrent'i daha önce yardımcı antrenör olarak düşünüyorduk. Ama yaşanan gelişmelerin ardından teknik adam olarak gelecek" dedi.

Domenec Torrent ile yapılan görüşmeyi Fatih Terim'in basın mensuplarından duymasını da değerlendiren Elmas, "Fatih Hoca'nın görüşülen hocayı basın mensuplarından duymasını istemezdim. Nasıl yansıdığını bilmiyorum ama yansıması güzel olmadı, keşke ben söyleseydim. Kulübümüzde dışarıya çok fazla bilgi aktaran kişi var. Bazen ben kendimden bile şüphelenir hale geliyorum. Bu konuda kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu engellemek için önlemler almaya çalışıyoruz. Özellikle mahrem konuların bu kadar açık konuşulmasına karşıyım. Bu tür haberleri engellemeye çalışıyoruz. Buradan sadece bilgi çıkışı basın mensupları vasıtasıyla değil, üzerine yanlışlar konularak sosyal medyaya servis ediliyor. Fatih Hoca'yla ilgili kararı ben verdim. Fatih Hoca'yla karşılıklı verdik. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda restleşme gibi bir konu olmaz. Bu gereği hisseden arkadaşımız varsa masada oturmaz" dedi. Kendisinin de tribündeki taraftarlar gibi bir taraftar olduğunu ifade eden Elmas, "Taraftarlarımızın da son süreçte yaşadığı süreci ben de duygusal olarak yaşadım. Son derece iyi anlıyorum. Tepkileri de anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de sonuçlardan çok memnun değiliz. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uzun vadede doğruları yapmak için stratejilerimiz var. Avrupa'da 2000 yılında kupa aldık ve üzerinden 21 yıl geçmiş. Avrupa'da başarının bu kadar uzun aralarla olmaması için bu stratejiyi uyguluyoruz. Taraftarla aramızda problem yok ama bizi takdir etmiyor olabilir de. Bunun üslubu da önemli" dedi.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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