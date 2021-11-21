Vatandaşlar Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray Burak Elmas ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz…

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas (d. 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. 2021 yılında Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu ve kazandı.

Burak Elmas doğum tarihi : 19 Mart 1974

Burak Elmas kaç yaşında : 47 yaşında

Burak Elmas nereli : Giresunlu (İstanbul doğumlu)

Burak Elmas mesleği ne : İş insanı ve spor yöneticisi

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanı oldu.

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